Nach Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen hat sich der britische Premierminister Johnson in Selbstisolation begeben.

Das teilte ein Regierungssprecher in London mit. Johnson gehe es gut und er weise keinerlei Symptome einer Covid-19- Erkrankung auf. Der Premierminister werde seine Arbeit von seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street aus weiterführen. Johnson war Ende März selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er erkrankte schwer und wurde mehrere Tage auf der Intensivstation versorgt.



Wegen der weiter hohen Zahl an Neuinfektionen gilt in England seit Anfang des Monats ein Teil-Lockdown. Restaurants, Bars sowie Kulturstätten und Sportzentren sind geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen.

