In Großbritannien haben sich Experten nach Zeitungsinformationen gegen eine Massenimpfung von Kindern ausgesprochen.

Das zuständige Beratungsgremium habe der Regierung in London davon abgeraten, bis weitere Erkenntnisse zu möglichen Risiken vorlägen, berichtet "The Telegraph". Demnach sollten nur vorerkrankte Kinder von zwölf bis 15 Jahren immunisiert werden, ebenso Kinder, deren Eltern an einer Immunschwäche leiden. Auch Jugendliche, die in Kürze das 18. Lebensjahr erreichen, sollten ein Impfangebot bekommen. Wie "The Telegraph" weiter berichtet, bereitet sich der nationale Gesundheitsdienst NHS vor, den Impfstoff von Pfizer-Biontech in Kürze auch vorerkrankten Kindern zwischen 12- bis 15-Jahren anzubieten. Nach Angaben des britischen Gesundheitsministeriums steht eine Entscheidung der Regierung noch aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 17.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.