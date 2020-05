Das Zentrum der belgischen Hauptstadt Brüssel ist ab sofort offiziell eine Fußgänger- und Radfahrerzone. Denn Fußgängerinnen und Fußgänger dürfen im sogenannten "Pentagon" die gesamte Breite der Straßen nutzen, nicht nur die Bürgersteige.

Auch Radfahrer erhalten mehr Platz. Dagegen dürfen Autos, Busse, Straßenbahnen und Lastwagen höchsten 20 Kilometer pro Stunde fahren und müssen den Vorrang von Fußgängern und Radfahrern respektieren.



Das "Pentagon", der innere Ring der Stadt, umfasst die historische Altstadt von Brüssel mit dem Grand Place, dem touristischen Zentrum. Dort sind die Straßen oft eng und die Bürgersteige meist schmal.



Die Regelung gilt zunächst für drei Monate und soll es laut Stadt leichter machen, den wegen des Coronavirus geltenden Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Menschen einzuhalten. Eine Sprecherin des Brüsseler Bürgermeisters Philippe Close sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Stadt habe entschieden, die Gelegenheit durch die Pandemie zu nutzen. Fußgänger und Radfahrer sollten so das Abstandsgebot besser einhalten können. Die Entscheidung richte sich nicht gegen Autos, betonte sie. Aber wenn die Brüsseler in den kommenden Wochen wieder das Haus verlassen, sollten sie dazu ermutigt werden, es entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu tun. Nach dem Ablauf der drei Monate soll die Regelung evaluiert werden.

Mehr Unfälle zu erwarten?

Deutschlandradio-Korrespondent Paul Vorreiter berichtete, nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger seien nicht überzeugt von der Maßnahme. Sie fürchteten, dass die Gefahr von Unfällen steige. Zudem könnten nach Ansicht von Politikern die Menschen sich durch die neuen Freiheiten aufgerufen fühlen, sich in der Innenstadt zu versammeln, was das Abstand halten erschwere.



Er sagte weiter, für die Maßnahme sei die Innenstadt zum Wohngebiet erklärt worden. Die übrigen Kommunen in Brüssel dürften selbst entscheiden, ob sie dem Beispiel folgen wollten. Es drohe ein Chaos, wenn jeder Bezirk unterschiedliche Regelungen einführe.

Geschäfte dürfen wieder öffnen

Die Maßnahmen treten gleichzeitig mit ersten Lockerungen für alle Belgierinnen und Belgier in Kraft. So dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Restaurants, Bars und Cafés bleiben jedoch weiterhin geschlossen, auch die Abstandsregelungen gelten weiter. In Belgien gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 53.000 bestätigte Corona-Fälle. Über 8.700 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sterberate ist mit mehr als 16 Prozent eine der höchsten weltweit.



https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-bruessel-macht-innenstadt-wegen-coronavirus-zur.1939.de.html?drn:news_id=1129541