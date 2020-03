Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, hat die Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kritisiert.

Man müsse Sorge dafür tragen, dass die Sicherheitsbehörden einsatzbereit blieben, sagte Fiedler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zusätzliche Risiken müssten vermieden werden. Die Kontrollen seien für die Polizisten aber nicht ungefährlich. Die Beamten hätten zudem keine Kompetenzen, bestimmte Krankheitssymptome zu erkennen. Fiedler betonte, Bundesinnenminister Seehofer habe nicht erklären können, dass der massive Polizeieinsatz sinnvoll sei. Durch die Maßnahme werde in Europa nationalstaatliches Denken gefördert. Sinnvoller wäre es, den Reiseverkehr innerhalb von ganz Europa einzuschränken und nicht nur an einer Straße, an der zwei Länder aufeinanderträfen, sagte Fiedler. Die Polizei sei außerdem nicht dafür zuständig, Hamsterkäufe zu verhindern.



Deutschland kontrolliert seit gestern an den Grenzen die Einreise aus Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Reisende ohne einen sogenannten triftigen Grund dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen.