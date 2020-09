Der Bund fördert einen neuen Corona-Schnelltest, bei dem ein Ergebnis bereits nach weniger als 40 Minuten vorliegen soll.

Forschungsministerin Karliczek sagte in Berlin, es sei wichtig, dass die Menschen so schnell wie möglich Klarheit über ihren Gesundheitszustand bekämen. Es werde jetzt an einer weiteren Beschleunigung des Verfahrens gearbeitet, erklärte die CDU-Politikerin. Der von der Firma Bosch entwickelte Schnelltest sei besonders geeignet für den dezentralen Einsatz etwa in mobilen Testzentren an Autobahn-Raststätten oder in Flughäfen. Patienten sollen direkt vor Ort ein zuverlässiges Ergebnis erhalten, ein Transport zu Speziallabors ist nicht erforderlich. Nach Angaben von Bosch ist der Test ab sofort europaweit verfügbar.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.