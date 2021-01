Bundeskanzlerin Merkel tritt einem Bericht zufolge dafür ein, den Corona-Lockdown bis zum 15. Februar zu verlängern. Experten hatten der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder gestern Abend außerdem zu Verschärfungen geraten.

Unter Berufung auf die Beschlussvorlage des Bundes für die Gespräche mit den Ländern am Nachmittag heißt es in Medienberichten, auch die Schulen sollten bis dahin geschlossen bleiben. Zur Begründung werde angeführt, es gebe ernst zu nehmende Hinweise, dass die Mutation des Corona-Virus sich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreite, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall sei. Zudem regt der Bund den Angaben zufolge an, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften das Tragen medizinischer Masken verpflichtend sein solle.

Alten- und Pflegeheime besser schützen

Des weiteren sollten Alten- und Pflegeheime besser geschützt werden. Vorgesehen seien eine FFP2-Maskenpflicht für das Personal beim Kontakt mit Bewohnern sowie Schnelltests beim Betreten der Einrichtungen. Von einer Homeoffice-Pflicht sei in der Vorlage nicht die Rede. Es solle jedoch eine Verordnung erlassen werden, wonach Unternehmen dort, wo es möglich sei, den Beschäftigten das Arbeiten von zuhause aus ermöglichen müssten.

Experten raten zu schärferen Maßnahmen, um Infektionszahlen zu drücken

Mit Blick auf das heutige Gespräch ließen sich Merkel und die Ministerpräsidenten vorab von Experten beraten. Dabei ging es unter anderem um die Gefahr, die von mutierten, deutlich ansteckenderen Coronaviren ausgeht. Unser Hauptstadt-Korrespondent Stephan Detjen sagte im Deutschlandfunk, bei dem Treffen sei noch einmal "massiv" die Sorge zum Ausdruck gebracht worden, dass die Pandemie außer Kontrolle geraten könnte.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, warnten etwa die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sowie der Helmholtz-Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann davor, dass sich diese neuartigen Virus-Varianten auch in Deutschland rasant ausbreiten könnten. Deshalb müssten die Infektionszahlen mit harten Maßnahmen schnell nach unten gedrückt werden.



Meyer-Hermann hatte gerade erst im Deutschlandfunk einen Inzidenzwert von Null als Ziel in der Pandemie genannt. Er argumentiert, auf diese Weise könne die Motivation der Bevölkerung wieder erhöht werden, sich an die Maßnahmen zu halten.



Lesetipp: Welche Beschränkungen sind noch möglich?

Hörtipp: Kollegengespräch mit Volkart Wildermuth in der Sendung "Forschung aktuell" um 16:35 Uhr im Dlf - zur Frage, welche Maßnahmen wirken könnten.

Forderung nach "scharfem Lockdown"

Bei dem Gespräch der Kanzlerin und der Regierungschefs der Länder mit den Experten betonte Rolf Apweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute Cambridge, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Variante für sechs bis achtmal mehr Corona-Fälle im Monat sorge als das herkömmliche Virus. Er forderte deshalb einen "scharfen Lockdown", schnelles Impfen und breite Gensequenzierung zur Erkennung der Virus-Varianten, um die Infektionszahlen zügig zu senken. Wenn jedoch der politische Wille fehle, würden auch die besten Teststrategien nichts bringen, warnte der Wissenschaftler.

Angst vor Ausbreitung auch hierzulande

Auch der Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin befürchtet, dass sich die hochansteckende Coronavirus-Mutation B117 zunehmend in Deutschland ausbreitet. Er hat dem Bericht zufolge verschiedene Modelle vorgestellt, welche Auswirkugen mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen haben könnten. Sein Fazit: Wenn man Schulen öffnen wolle, müssten andere Aktivitäten weiter stark beschränkt bleiben, damit der sogenannte R-Wert insgesamt nicht über eins steige. Der R-Wert gibt an, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt.



Der Experte hält demnach eine strikte Einschränkung aushäusiger Aktivitäten, eine Ausgangssperre am Abend sowie FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz für sinnvoll. Wenn man Schulen öffne, sollten die Klassen halbiert werden und alle Kinder FFP2-Masken tragen.

