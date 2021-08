Deutschland spendet einem Bericht zufolge alle noch ausstehenden Impfstofflieferungen des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca an Entwicklungsländer.

Das kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn an. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es sei im Interesse Deutschlands, dass Impfstoffe weltweit zur Verfügung stünden. Die Pandemie sei erst vorbei, wenn man das Virus in allen Ländern unter Kontrolle gebracht habe.



In einem ersten Schritt werden 1,3 Millionen Dosen Astra-Zeneca an die Initiative Covax geliefert, die Entwicklungsländer mit Impfstoffen versorgt.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.