Bund und Länder haben sich auf Obergrenzen für Privatfeiern zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der zum Teil sehr deutliche Anstieg der Infiziertenzahlen sei Grund zur Beunruhigung. Mit den richtigen Maßnahmen könne man sich der Pandemie aber entgegenstellen. Priorität sei, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten werde und Schulen und Kitas soweit wie möglich offen blieben.



Konkret wurde ein sogenanntes Zwei-Stufen-Modell beschlossen. Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen sollen künftig auf 50 Teilnehmer beschränkt werden, wenn sie in einem Landkreis mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen stattfinden. Zugleich wird dann dringend empfohlen, private Feiern auf 25 Personen zu begrenzen. Liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 50, sollen Feiern in öffentlichen Räumen auf 25 Menschen beschränkt werden, für Feste in privaten Räumen wird eine Höchstzahl von zehn Personen empfohlen. Zudem soll künftig ein Mindestbußgeld von 50 Euro für falsche Personenangaben auf Kontaktlisten von Gaststätten gelten.



Für die Umsetzung sind die Länder selbst verantwortlich. In Schleswig-Holstein sollen nach Angaben von Ministerpräsident Günther Bußgelder von bis zu 1.000 Euro möglich sein. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einem "Dreiklang". Mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Feiern, erklärte der CSU-Politiker. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff verwies darauf, dass sich in seinem Bundesland durch die neuen Beschlüsse nichts ändern werde. Da in Sachsen-Anhalt beispielsweise keine Gästelisten in Restaurants vorgeschrieben seien, werde es auch kein Bußgeld bei falschen Angaben geben.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.