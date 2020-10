Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Beschränkungen in Corona-Risikogebieten zu erhöhen. In Städten und Regionen, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu hoch ist, soll es künftig ab 23 Uhr eine Sperrstunde in der Gastronomie geben. Außerdem wird die Maskenpflicht verschärft. Private Feiern werden auf zehn Menschen begrenzt.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, soll künftig ab 23 Uhr eine Sperrstunde in der Gastronomie gelten. Private Treffen im öffentlichen Raum werden auf maximal zehn Personen aus zwei Haushalten begrenzt. Gelten sollen die Maßnahmen dort, wo innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Liegt diese Inzidenz über einem Wert von 35, soll eine verschärfte Maskenpflicht gelten. Über eine bundeseinheitliche Regelung zum umstrittenen Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten wurde zunächst nichts bekannt.



Die Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs und -chefinnen der Länder war angesichts der vielerorts steigenden Infektionszahlen einberufen worden, um eine einheitliche Linie zu finden. Großstädte wie Berlin, München, Köln und Stuttgart haben den Inzidenzwert von 50 bereits überschritten. Zuletzt wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts deutschlandweit 5.132 neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden registriert. Das waren über 1.000 Fälle mehr als am Vortag.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.