Angesichts der Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder auf einheitliche Regeln verständigt.

Die sogenannte Hotspot-Strategie sieht mehrere Stufen vor, wie auf das Infektionsgeschehen reagiert werden soll. Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit den Regierungschefs der Länder, man wolle regional und zielgenau handeln. Einen Shutdown für das gesamte Land müsse man verhindern.



Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen sollen laut der Kanzlerin künftig auf 50 Teilnehmer beschränkt werden, wenn sie in einem Landkreis mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen stattfinden. Zugleich werde dann dringend empfohlen, private Feiern auf 25 Personen zu begrenzen. Liege die Zahl der Neuinfektionen bei 50, würden Feiern in öffentlichen Räumen auf 25 Menschen beschränkt, für Feste in privaten Räumen empfehle man dann eine Höchstzahl von zehn Personen.



Bund und Länder appellieren zudem angesichts der bevorstehenden Herbstferien an die Bürgerinnen und Bürger, Reisen in Corona-Risikogebiete zu unterlassen. Beschlossen wurde auch, dass Personen, die in einem Restaurant falsche Angaben zu ihrer Person machen, künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen müssen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.