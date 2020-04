Die Familienminister von Bund und Ländern empfehlen in der Corona-Krise einen "behutsamen" Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung.

In vier Stufen soll es eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb geben, teilte das Bundesfamilienministerium mit. In der Erklärung heißt es, dass nach jedem Erweiterungsschritt zwei Wochen lang das Infektionsgeschehen beobachtet werden soll, bevor ein weiterer Schritt folgen kann. Oberstes Ziel sei unverändert, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infektionsketten zu unterbrechen. Ein konkretes Datum für die mögliche Wiederaufnahme des Kita-Betriebs wurde aber nicht genannt.



Über das Konzept soll am Donnerstag Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder beraten.