Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder an den verhängten Kontaktbeschränkungen vorerst festhalten.

In einer Telefonkonferenz erklärten die Innenminister am Abend nach Angaben Thüringens übereinstimmend, dass die Maßnahmen -Zitat- in aller Konsequenz aufrechterhalten und durchgesetzt werden müssten. Bundesinnenminister Seehofer betonte, man sei erst am Anfang der Pandemie und dürfe nicht frühzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionsketten aufheben. Er appellierte an alle Menschen, sich weiterhin an die Kontaktregeln zu halten.



Heute will das Kabinett in Brandenburg entscheiden, ob die Auflagen verlängert werden. Gestern hatte Bayern entschieden, dass die Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April dauern. Auch das Saarland beschloss eine Verlängerung bis einschließlich 20. April.