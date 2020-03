Bund und Länder wollen an den Kontaktbeschränkungen für die Bevölkerung wegen des Coronavirus vorerst festhalten.

In einer Telefonkonferenz erklärten die Innenminister gestern Abend nach Angaben Thüringens übereinstimmend, dass die Maßnahmen - Zitat - in aller Konsequenz aufrechterhalten und durchgesetzt werden müssten. Bundesinnenminister Seehofer betonte, man sei erst am Anfang der Pandemie und dürfe nicht frühzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionsketten aufheben. Er appellierte an alle Menschen, sich weiterhin an die Kontaktregeln zu halten.



In Brandenburg will heute das Landeskabinett entscheiden, ob die dortigen Auflagen verlängert werden. Gestern hatte Bayern angeordnet, dass die Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April dauern. Auch das Saarland beschloss eine Verlängerung bis einschließlich 20. April.

Jena plant Mundschutz-Plficht

Die Stadt Jena plant zur Eindämmung der Coranavirus-Pandemie eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. In einer Woche solle das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden, teilte die Stadt mit. Ziel sei es, die Sicherheit des Personals im öffentlichen Leben zu erhöhen. Neben Masken seien auch Tücher oder Schals als Schutz möglich, wenn sie Nase und Mund bedeckten. An die Bevölkerung erging die Bitte, selbst einen entsprechenden Schutz zu nähen.



Die österreichische Regierung hatte gestern unter anderem eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe in Supermärkten angekündigt. Auch in Deutschland wird über eine mögliche Vorschrift diskutiert. In der Regel ist damit ein einfacher Mund-und-Nasen-Schutz gemeint und nicht eine medizinische Maske, wie sie von Krankenhauspersonal getragen wird.



Nach neuesten Angaben des Robert Koch-Instituts sind rund 61.900 Infektionen in Deutschland bestätigt, 4.600 mehr als gestern. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei 583.

