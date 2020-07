Bund und Länder wollen bei akuten Corona-Ausbrüchen örtlich begrenzte Ausreisesperren ermöglichen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Nachrichtenagentur AFP zitiert aus einer Beschlussvorlage von Kanzleramtschef Braun und den Staatskanzleien der Länder. Demnach sollen Beschränkungen, Zitat, "zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen". Vielmehr sollen Sperren sich auf "tatsächlich betroffene Bereiche" beschränken. Für eine solche Regelung sprechen sich auch die Gesundheitsminister der Länder in einem Papier aus, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Abriegelung ganzer Bezirke zum Beispiel in Hamburg oder Berlin sei nicht möglich, heißt es darin. Entscheidungen müssten vor Ort flexibel getroffen werden.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hatte deutlich gemacht, dass sein Bundesland großflächigeren Ausreiseverboten nicht zustimmen würde. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Staat müsse verhältnismäßig handeln. Er fügte hinzu, in den kommenden Wochen müsse man auch darauf achten, dass rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten das Virus nicht erneut verbreiteten. Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Masken blieben weiter wichtig.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.