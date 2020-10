Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland wollen Bund und Länder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärfen. Die Beschlussvorlage des Kanzleramts sieht nach Medienberichten für Corona-Hotspots eine erweiterte Maskenpflicht und neue Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum vor.

Zudem sei eine Sperrstunde in der Gastronomie und eine Schließung von Bars sowie eine Einschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern geplant. Die Maßnahmen sollten greifen, wenn die Zahl der Neuinfektionen mehr als 35 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Eine bundeseinheitliche Regelung zum umstrittenen Beherbergungsverbot vieler Bundesländer für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten enthält das Papier demnach nicht. Ferner will der Bund Hilfsmaßnahmen für besonders von der Corona-Krise betroffene Branchen verbessern. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder kommen in rund einer Stunde in Berlin zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 5.132 neue Coronavirus-Infektionen. Das waren über 1.000 Fälle mehr als noch am Vortag und erstmals seit April wieder mehr als 5.000. Darüber hinaus wurden mindestens 40 weitere Todesfälle registriert. Damit stieg die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, auf 9.677.

