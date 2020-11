Der Verzicht von Bund und Ländern auf weitere konkrete Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie löst ein geteiltes Echo aus. Wahrend Kanzlerin Merkel gerne weitere Einschränkungen eingeführt hätte, kritisierten Ministerpräsidentinnen den Vorstoß des Bundes. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach rechnet in der kommenden Woche mit einer Verschärfung der Corona-Auflagen.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte im ZDF, man könne nicht im Wochenrhythmus die Schrauben anziehen. Vor dem gestrigen Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel sei vereinbart gewesen, dass es nur um eine Zwischenbilanz gehe, weil die Wirkung der seit Monatsbeginn geltenden Einschränkungen noch nicht vollends erkennbar sei. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte, die Beschlussvorlage des Kanzleramtes habe zu viel Unmut geführt. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linkspartei, Kessler, sagte im Deutschlandfunk, Entscheidungen dürften nicht im Hinterzimmer der Kanzlerin getroffen werden, sondern müssten in die Parlamente verlagert werden. Nur so schaffe man Transparenz und könne die Bevölkerung mitnehmen. Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann.

Merkel wollte mehr

Bundeskanzlerin Merkel dagegen zeigte sich enttäuscht von dem Treffen gestern. Jeder Tag zähle, ein Zögern koste im Zweifel immer mehr Geld. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnte im Deutschlandfunk, man drohe in der Pandemie einen Vorsprung zu verlieren. Der SPD-Politiker warb erneut für eine Aufteilung der Klassen, eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie mehr Online-Unterricht. Mit Blick auf das Lüften von Klassenräumen meinte Lauterbach, man könne auch Luftfilteranlagen einsetzen. Dies sei eine Frage des politischen Willens.

Unterschiedliche Stimmen zum Thema Bildung

Die Kultusministerkonferenz begrüßte die Entscheidung, in der Coronapandemie am Präsenzunterricht zunächst festzuhalten. Das Hygienekonzept für Schulen werde ständig den Gegebenheiten angepasst, erklärte ein Sprecher nach einer Schaltkonferenz der Bildungsminister. Aufgrund der steigenden Zahl der Infektionen sei bereits eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 eingeführt worden. Auch der Deutsche Landkreistag unterstützt den Beschluss von Bund und Ländern, Schulen soweit es geht, offenzuhalten. Zunächst sollte die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen ausgewertet werden, betonte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager.



Die Bildungsgewerkschaft GEW dagegen kritisierte die Haltung der Länder. Die Vorsitzende Tepe sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es sei völlig unverständlich und sachlich nicht begründet, warum diese sich gegen Wechselunterricht wehrten. Dieser sei an weiterführenden Schulen gut umzusetzen. Vor dem Hintergrund der rund 200.000 Schüler in Quarantäne und über 3.000 infizierten Lehrkräfte sei die Weigerung gegen einen Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht verantwortungslos. Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Beckmann, sagte den Zeitungen, dringend erwartete Entscheidungen und mehr Klarheit über das weitere Vorgehen seien wieder aufgeschoben worden.



Bund und Länder hatten gestern lediglich an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, ihre Begegnungen mit anderen Menschen auf ein Minimum zu begrenzen. Was genau für die kommenden Tage empfohlen wird, können Sie hier nachlesen. Über weitere Maßnahmen soll nun in einer Konferenz am Mittwoch kommender Woche entschieden werden.

