Die Weihnachtsferien sollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden.

Das geht aus einer aktualisierten Fassung des Länderentwurfs für die morgigen Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten hervor. Die Neufassung wurde am Abend nach Gesprächen der Landesregierungen mit Kanzleramtschef Braun verbreitet. Zuvor hatten die Länder einen Ferienbeginn am 19. Dezember vorgeschlagen. Weiter ist nun vorgesehen, dass in Regionen mit vielen Infektionen ab Jahrgangsstufe sieben Konzepte wie Wechselunterricht umgesetzt werden. Der Unterricht soll zudem gestaffelt beginnen, damit die Anfahrt der Schüler morgens entzerrt wird. Die Auflagen für den Einzelhandel werden noch einmal verschärft. In den Geschäften solle sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Derzeit sind es zehn Quadratmeter. Um die Einhaltung der Corona-Verordnungen sicherzustellen, streben Bund und Länder strengere Überprüfungen an. Insbesondere im grenznahen Bereich sind verdachtsunabhängige Kontrollen vorgesehen.



Bereits vor den heutigen Verhandlungen stand fest, dass die Länder die seit Anfang November geltenden Beschränkungen bis zum 20. Dezember verlängern wollen. Für Weihnachten und an Silvester sind aber Lockerungen geplant.

