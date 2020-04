Bund und Länder wollen die seit Wochen gesperrten Spielplätze unter Auflagen für die Kommunen wieder öffnen.

Das hätten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Schaltkonferenz vereinbart, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer. In einer vorab verbreiteten Beschlussvorlage waren bereits Auflagen für die Nutzung von Spielplätzen aufgelistet worden. Voraussetzung wäre demnach, dass grundlegende Hygieneregeln eingehalten und überfüllte Anlagen vermieden werden. Weiter hieß es, mit einer weiteren Übereinkunft wollten Bund und Länder auch den Besuch von Gottesdiensten wieder erlauben. Auch besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis möglich sein. Darüber hinaus sollen Museen, Zoos und Ausstellungen unter Auflagen wieder öffnen dürfen.



Angestrebt wird ein breiter Konsens zwischen Bund und Ländern. Die bisherigen Vorgaben waren von den Bundesländern unterschiedlich umgesetzt worden. Derzeit dauern die Beratungen noch an.