Die Bundesregierung will die geplante Ausdehnung von Corona-Schnelltests mit den Ländern erörtern.

Die Schnelltests könnten ein Mittel sein, um Öffnungsschritte abzusichern, sagte Regierungssprecher Seibert nach Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts. Gesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, dass allen Bürgern ab März kostenlose Schnelltests angeboten werden sollen, die von geschultem Personal abzunehmen sind. Am Nachmittag berieten die Gesundheitsminister der Länder in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, Maag, sieht Überlegungen, Lehrer und Erzieher früher als geplant zu impfen, zurückhaltend. Es brauche eine sehr gute Begründung, eine Gruppe in der Impfstrategie vorzuziehen, sagte Maag im Deutschlandfunk. Bundesfamilienministerin Giffey hatte auf eine rasche Impfung von Schul- und Kita-Personal gedrungen. Die SPD-Politikerin plädierte im ZDF für den Einsatz mobiler Impfteams.



Nach zweimonatiger Schließung haben heute in zehn weiteren Bundesländern wieder die Schulen geöffnet. Der Unterricht findet für bestimmte Klassen sowie im Wechselbetrieb oder in festen Gruppen statt. In den Kitas werden wieder alle oder zumindest mehr Kinder betreut.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.