Lehrerinnen und Lehrer sollten nach Auffassung von Bundesbildungsministerin Karliczek mit als Erste gegen das Coronavirus geimpft werden.

Das gelte vor dem Hintergrund der Vielzahl an Kontakten an Schulen und insbesondere dann, wenn das Lehrpersonal zu einer Risikogruppe gehöre, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Impfung würde den Lehrern verständliche Sorgen vor einer Infektion nehmen und außerdem helfen, den für die Gesellschaft so wichtigen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Karliczek betonte aber: Eine Impfung sei und bleibe freiwillig.



Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern ziehen heute eine Zwischenbilanz der Maßnahmen gegen die Pandemie. Dabei erörtern sie auch die Frage, welche Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen sind. Gestern hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder auf strengere Regeln verständigt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.