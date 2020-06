Bundesentwicklungsminister Müller warnt Europa vor den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in Afrika.

Die Europäische Union dürfe nicht warten, bis ganze Staaten zusammenbrächen und es zu Unruhen und unkontrollierbaren Fluchtbewegungen komme, sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Es gehe in Afrika nicht nur um die Frage, wie Covid-19-Erkrankte trotz schwacher Gesundheitssysteme gerettet werden könnten. Auf dem Kontinent herrsche bereits eine dramatische Hunger- und Wirtschaftskrise, betonte Müller. Millionen Menschen seien arbeitslos, Transportwege seien unterbrochen, es fehle an Lebensmitteln und Saatgut. In Ostafrika vernichte außerdem eine dramatische Heuschreckenplage die Ernte. Müller forderte ein Sofortprogramm der EU für Afrika und den Nahen Osten, das Nothilfen und Kredite umfasst.



Heute treffen sich die EU-Entwicklungsminister zu einer Videokonferenz, um über die Lage zu beraten.

