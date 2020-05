Bundesfamilienministerin Giffey hat die Einrichtung eines bundesweiten Registers zum Corona-Infektionsgeschehen in Kindertageseinrichtungen angekündigt.

Kitas sollten wöchentlich melden, in welchem Ausmaß es dort zu Ansteckungen mit dem Virus gekommen sei, sagte die SPD-Politikerin. Sollten sich in einer Einrichtung die Fälle häufen, werde das Robert Koch-Institut mit einem mobilen Einsatzteam vor Ort Tests durchführen. Giffey sagte nach einer Videokonferenz der Jugend- und Familienminister, Ziel sei es außerdem, die Ergebnisse aus den Corona-Studien in den einzelnen Bundesländern zusammenzuführen und bundesweit verfügbar zu machen.



In Baden-Württemberg steht eine Studie vor dem Abschluss, die das Infektionsrisiko für Unter-Zehnjährige untersucht hat. Das Land Nordrhein-Westfalen kündigte heute an, eine Modellstudie an Kindertagesstätten zur Rolle von Kleinkindern beim Corona-Infektionsgeschehen zu starten.