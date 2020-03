Bundesforschungsministerin Karliczek erwartet frühestens Ende des Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Die CDU-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse sicher sein, dass die Impfung wirke und den Patienten nicht schade. Karliczek signalisierte auch weitere Finanzmittel, um die Corona-Forschung zu unterstützen. Am Geld werde es nicht scheitern, sagte Karliczek. Deutschland werde sich zudem an einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Coronavirus beteiligen. Eine enge internationale Zusammenarbeit sei wichtiger denn je. Die Studie der WHO habe zum Ziel, bereits vorhandene Medikamente auf ihre Wirksamkeit gegen COVID-19 zu testen.