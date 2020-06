Das Bundeskabinett berät heute über ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaubern.

Auf dieser Grundlage will die Bundesregierung mit den zentralen Urlaubsländern über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr verhandeln. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Reisewarnung für 31 europäische Länder aufgehoben wird, soll erst später getroffen werden. - Zu den Ländern, die im Gespräch sind, gehören neben den 26 weiteren EU-Staaten auch Großbritannien und die vier Staaten des Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Für diese Länder soll es ab dem 15. Juni nur noch individuelle Reisehinweise geben, in denen das Auswärtige Amt auf landesspezifische Risiken aufmerksam macht.



Fraglich ist, wie die Bundesregierung mit den Ländern außerhalb der EU umgehen will. Die Türkei beispielsweise hofft ebenfalls darauf, dass die Reisewarnung aufgehoben wird - sie zählt zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen.