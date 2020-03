Das Bundeskabinett hat umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um Bürger und Unternehmen vor den Folgen der Corona-Krise zu schützen.

Demnach soll es künftig direkte Zuschüsse für kleine Firmen und sogenannte Solo-Selbstständige geben. Über einen Stabilisierungsfonds sollen auch große Unternehmen unter einen Schutzschirm gestellt werden.



Stärkere finanzielle Unterstützung erhalten zudem die Krankenhäuser. Mieter sollen vor dem Verlust ihrer Wohnung geschützt werden, wenn sie mehr als zwei Monate mit der Miete in Rückstand geraten. Geplant ist auch, die Bedingungen für den Bezug von Leistungen nach Hartz Vier zu lockern. Familien sollen leichter den Kinderzuschlag erhalten.



Die Maßnahmen sollen bis Ende der Woche auch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Zur Finanzierung wird ein Nachtragshaushalt über mehr als 150 Milliarden Euro aufgelegt.



Bundeskanzlerin Merkel nahm per Telefon an der Sitzung des Kabinetts teil. Sie hatte sich gestern Abend in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der mit dem Coronavirus infiziert ist.



Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, ist seit heute ein Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW verfügbar. Anträge sollten schnell und unbürokratisch abgewickelt werden, hieß es.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland gilt drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Es dürfen sich nur noch maximal zwei Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? Damit einher geht ein Testverfahren, dass sich zunehmend verbreitet: In Deutschland gibt es immer mehr Drive-In-Teststationen für das Coronavirus.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Wir klären auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet.



Weltweit verfolgen die Länder sehr unterschiedliche Strategien. Die zentrale Frage ist: Was hilft gegen das Coronavirus? Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, [wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt|https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-auf-das-reisen-auswirkt.1939.de.html?drn:news_id=1113310]. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Afrikanische Länder meldeten lange relativ niedrige Infektionszahlen. Und das, obwohl viele der Staaten enge Kontakte zu China pflegen, wo das Virus ausgebrochen war. Hintergründe: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten