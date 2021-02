Mehrere Bundesländer haben die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca erhalten. Die Lieferung erfolgte über die Werke in Belgien und über den Bundeswehrstandort in Quakenbrück.

So bekam Hessen 26.400 Impfstoff-Dosen, in Thüringen sind 9.600 Dosen eingetroffen; in Berlin waren es 14.400 und in Nordrhein-Westfalen 74.400. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Die Impfungen mit dem neuen Vakzin sollen in der kommenden Woche beginnen.



Insgesamt liefert Astrazeneca heute mehr als 345.000 Impfdosen für alle 16 Bundesländer. In den kommenden vier Wochen stellt das Unternehmen insgesamt rund 2,8 Millionen Impfdosen bereit.



Anders als bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna, die bereits verfügbar sind, empfiehlt die Bundesregierung, das Vakzin von Astrazeneca komplett für die Erstimpfungen einzusetzen - und nicht die Hälfte für die zweite Spritze zurückzulegen. Die Ständige Impfkommission hatte sich zudem dafür ausgesprochen, wegen der fehlenden Datengrundlage nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren mit dem Vakzin zu impfen.

