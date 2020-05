Nach der Einigung mit Bundeskanzlerin Merkel über weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen haben mehrere Bundesländer entsprechende Maßnahmen beschlossen.

In Berlin dürfen Restaurants und Gaststätten ab dem 15. Mai wieder unter Auflagen Gäste empfangen, Hotels ab dem 25. Mai. Dies entschied der Senat nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. In Nordhein-Westfalen sind die Stichtage der 11. und der 21. Mai. In Brandenburg kündigte Ministerpräsident Woidke unter anderem an, dass der Tourismus Mitte Mai wieder anlaufen soll. Hessen will nach Angaben von Regierungschef Bouffier wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern zulassen - ebenfalls unter Auflagen.



Die Länder hatten sich gestern in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel auf zahlreiche Lockerungen geeinigt. Zugleich wurden die Kontaktbeschränkungen zunächst bis zum 5. Juni verlängert, allerdings dürfen sich künftig Angehörige zweier Haushalte treffen. Die Länder verpflichten sich, wieder strengere Maßnahmen zu verhängen, falls in einzelnen Kreisen die Zahl der Neuinfektionen eine festgelegte Grenze übersteigt.