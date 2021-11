Angesichts der angespannten Corona-Lage verschärfen einige Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

In Baden-Württemberg gelten ab heute strengere Regeln für Menschen ohne Impfung. In Bayern berät das Kabinett über Verschärfungen. In Sachsen wurde gestern bekannt, dass die 2G-Regel für Gastronomie und Veranstaltungen eingeführt werden soll.



Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler wollten sich in diesen Minuten über die Corona-Lage äußern. Dabei dürfte es auch um das Thema Auffrischungsimpfungen gehen.



Der Marburger Bund forderte mehr Tempo bei diesen so genannten Booster-Shots. Die Vorsitzende Johna sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Gesundheitsministerien der Länder sollten jetzt alle Menschen ab 70 per Brief gezielt informieren. Man könne nicht einfach davon ausgehen, dass die Leute schon Bescheid wüssten.

