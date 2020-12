Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen und -todesfälle verschärfen mehrere Bundesländer ihre Schutzmaßnahmen.

In Sachsen erklärte Ministerpräsident Kretschmer, ab kommenden Montag blieben Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen. Ausnahmen gälten lediglich für Waren des täglichen Bedarfs. Grund seien die sehr hohen Infektionszahlen in Sachsen.



In Thüringen sollen die Kontaktbeschränkungen für die Weihnachtsfeiertage und Silvester nun doch nicht gelockert werden; in Rheinland-Pfalz nur an Weihnachten. Die saarländische Landesregierung hält an den Lockerungen fest, verfügte aber für Heiligabend sowie jeweils am Silvester- und Neujahrstag ein Alkoholverbot auf belebten Plätzen und Straßen. In Baden-Württemberg soll der Alkoholausschank unter freiem Himmel generell bis auf weiteres verboten werden. Hessen verhängte eine nächtliche Ausgangssperre in Corona-Brennpunkten von Freitag an.



Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sprach sich dafür aus, die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. Zunächst sollen die Schulpflicht ab 14. Dezember aufgehoben werden und die Bürger möglichst im Homeoffice arbeiten. Von Weihnachten bis mindestens 10. Januar 2021 soll dann das öffentliche Leben weitgehend ruhen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.