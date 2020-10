Ähnlich wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr haben sich mehrere Bundesländer bereit erklärt, Intensivpatienten aus dem EU-Ausland aufzunehmen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es Gespräche zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie zwischen Bayern und Tschechien. Beide Staaten weisen hohe Fallzahlen auf. Die EU stellt für grenzüberschreitende Transporte von Patienten, Ausrüstung und Personal 220 Millionen Euro zur Verfügung. In der Uniklinik in Münster rechnet man noch heute oder morgen mit ersten Transporten.



Bereits im Frühjahr waren mehr als 230 Intensivpatienten aus Italien, Frankreich und den Niederlanden zur Behandlung in deutsche Kliniken eingeliefert worden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.