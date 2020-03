Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will trotz der Ausbreitung des Coronavirus am Spielplan festhalten und die Saison zuendespielen lassen.

Nur so erhielten die Clubs für die kommende Spielzeit Planungssicherheit, teilte die DFL mit. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten ermittelt werden. Es soll kurzfristig ein Krisentreffen mit den Clubs geben. Dabei müsse das Ziel sein, einen angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht, sagte DFL-Chef Seifert.



Gesundheitsminister Spahn empfiehlt allerdings, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Davon wären auch Fußballspiele betroffen. Bislang hatten Ligaverbände und Vereine auf die Zuständigkeit der Behörden verwiesen und Absagen oder Spiele vor leeren Rängen bislang vermieden.



Im Deutschlandfunk kommentiert Victoria Reith: "Der Umgang mit dem Virus in Deutschland, vor allem mit Blick auf die Bundesliga, ist inkonsequent. Während die einen Klopapier, Nudeln und Mehl horten, feiern die anderen auf den Bundesliga-Tribünen Wange an Wange."