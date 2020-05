In der Fußball-Bundesliga und der Zweiten Liga soll die Saison am 15. Mai fortgesetzt werden.

Dies gab die Deutsche Fußball-Liga in Frankfurt am Main bekannt. Die Partien der neun noch ausstehenden Spieltage finden wegen der Corona-Pandemie dann ohne Zuschauer statt. Details will die DFL am Donnerstag in einer Videokonferenz mit den 36 Vereinen erörtern. Für die Spiele hat der Dachverband bereits ein Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt.



Kritik an der Wiederaufnahme des Spielbetriebs kam von der SPD. Deren Gesundheitspolitiker Lauterbach sagte, dadurch werde den Menschen fälschlicherweise signalisiert, dass junge Sportler nicht durch das Virus gefährdet seien. Die SPD-Ko-Vorsitzende Esken nannte es ein fatales Signal an die Familien, dass es für den Fußball ein konkretes Konzept gebe, nicht aber für die Bildung und Betreuung von Kindern.