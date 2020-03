Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus werden Fußballspiele ohne Zuschauer immer wahrscheinlicher.

Der 1. FC Köln stellte seinen Ticketverkauf für alle kommenden Heimspiele ein. Das für morgen anberaumte Bundesliga-Nachholspiel des Kölner Clubs in Mönchengladbach findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie die Behörden der Stadt mitteilten.



In Bayern will das Kabinett heute ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen verhängen. Es soll zunächst bis Karfreitag gelten. Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Wieler, betonte, er plädiere dafür, nicht zwingend notwendige Veranstaltungen abzusagen oder zu meiden. Für ihn wiege der Schutz älterer Menschen schwerer als das persönliche Interesse etwa am Besuch eines Fußballspiels.



Inzwischen sind in allen Bundesländern Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Seit heute ist bekannt, dass auch in Sachsen-Anhalt vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um die Folgen für die Wirtschaft abzufedern, will die Bundesregierung noch im Laufe des Tages die Änderungen bei der Kurzarbeit auf den Weg bringen.