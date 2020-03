Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus werden Bundesligaspiele ohne Zuschauer ausgetragen.

Das für morgen anberaumte Bundesliga-Nachholspiel des Kölner Clubs in Mönchengladbach findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie die Behörden der Stadt mitteilten. Gleiches gilt für das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am kommenden Samstag, wie die Stadt Dortmund bekanntgab.



Für den BVB wird es das zweite "Geisterspiel" binnen vier Tagen. Auch das Achtelfinalrückspiel bei Paris St. Germain am morgigen Abend findet ohne Fans statt. Die spanische Liga gab unterdessen bekannt, dass die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden



In Bayern will das Kabinett heute ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen verhängen. Es soll zunächst bis Karfreitag gelten. Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Wieler, betonte, er plädiere dafür, nicht zwingend notwendige Veranstaltungen abzusagen oder zu meiden. Für ihn wiege der Schutz älterer Menschen schwerer als das persönliche Interesse etwa am Besuch eines Fußballspiels.