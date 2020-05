Spitzenvertretern mehrerer Bundesparteien beraten in Berlin über die Lockerungsmaßnahmen der Corona-Beschränkungen, die heute in Kraft treten.

Thema dabei dürfte auch der Anstieg der Infektionsrate sein. Die sogenannte Reproduktionszahl R gibt an, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Diese Zahl war nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf über eins gestiegen.Laut RKI ist aber wegen statistischer Schwankungen noch nicht klar, ob die Fallzahlen insgesamt wieder ansteigen.



In zahlreichen Bundesländern werden die Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus heute weiter gelockert. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise öffnen Fitnessstudios, Sporthallen, Restaurants und Cafés wieder. Auch in Niedersachsen ist das der Fall. In Baden-Württemberg und Brandenburg werden zudem die Kontaktbeschränkungen weiter gelockert. Museen und Bibliotheken dürfen öffnen. Überall gelten Vorschriften wie Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.



Wir haben im Einzelnen aufgeschlüsselt, was in welchen Bundesländern von heute an wieder möglich und erlaubt ist.