Die Bundespolizei hat innerhalb von fünf Tagen fast 15.000 Reisende an Bahnhöfen oder in Zügen ermahnt, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Wie ein Polizeisprecher in Potsdam mitteilte, wurde in mehr als 200 Fällen das zuständige Gesundheitsamt informiert, um ein Bußgeld nach den entsprechenden Corona-Regeln der Länder zu verhängen. Der Großteil der Reisenden habe sich jedoch einsichtig gezeigt. Die Bundespolizei darf selbst keine Bußgelder verhängen, wenn Passagiere ohne Gesichtsmaske unterwegs sind. Diese können jedoch von den Verkehrsunternehmen an der Weiterreise gehindert werden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.