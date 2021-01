Bundespräsident Steinmeier hat den Sternsingern in einer Videobotschaft für ihr Engagement gedankt.

Zugleich bedauerte er, dass der Besuch der Sternsinger im Schloss Bellevue in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen sei. Er nannte die Sternsinger einen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit.



Bei dem katholischen Brauch gehen die Sternsinger traditionell von Tür zu Tür und hinterlassen den Segensspruch "C+M+B" an den Haustüren. Das steht für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat": "Christus segne dieses Haus". Zugleich sammeln sie Geld für einen guten Zweck. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen findet die Aktion dieses Jahr kontaktlos statt - etwa mit digitalen Besuchen oder Auftritten in Gottesdiensten.

