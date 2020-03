Der Bundesrat will heute das Hilfsprogramm gegen die Folgen der Corona-Krise beschließen.

Es umfasst umfangreiche Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen sowie zur Unterstützung von Krankenhäusern. Vorgesehen sind auch Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zum Schutz von Mietern. Wie es heißt, will die Länderkammer alle Gesetze ohne Redebeiträge zügig verabschieden. Die ersten Zahlungen sollen noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen. Der Bundestag hatte das massive Programm am Mittwoch verabschiedet.



Auf der Tagesordnung der Länderkammer standen auch die Düngeregeln für Bauern. Die Europäische Union dringt auf eine Verschärfung, weil an vielen Stellen die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten werden. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Deutschland werde wegen der Corona-Krise mehr Zeit für die Umsetzung bekommen.