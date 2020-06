Der Bundesrat entscheidet heute über den Anspruch von Eltern auf Lohnersatz in der Corona-Krise.

Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht einen Ausgleich für Verdienstausfälle vor, die entstehen, wenn Eltern wegen der Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen. Anstelle von sechs Wochen soll der Anspruch künftig für zehn Wochen pro Elternteil gelten, bei Alleinerziehenden sind es 20 Wochen. Der Bundesrat berät außerdem über die Senkung der Mehrwertsteuer in Restaurants von 19 auf 7 Prozent, die ab Juli für ein Jahr gelten soll. Zudem wird die Neuregelung der Schweinehaltung in Deutschland diskutiert. Nach dem Willen der Bundesregierung dürfen Zuchtsauen künftig nur noch höchstens 13 statt 70 Tage in sogenannten Kastenständen gehalten werden.