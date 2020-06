Der Bundesrat entscheidet heute über den Anspruch von Eltern auf Lohnersatz.

Das bereits vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht einen Ausgleich für Verdienstausfälle vor, die entstehen, wenn Mütter und Väter wegen der Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen. Statt bisher sechs Wochen soll der Anspruch künftig für zehn Wochen pro Elternteil gelten, bei Alleinerziehenden sind es 20 Wochen. Beschlossen werden soll auch, dass für Speisen in der Gastronomie bis auf Weiteres nur noch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt. Zudem steht die geplante Rentenerhöhung auf der Tagesordnung, wonach die Altersbezüge ab Juli in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent steigen sollen.



Darüber hinaus berät die Länderkammer über eine Neuregelung der Schweinehaltung. Zuchtsauen sollen künftig nur noch höchstens 13 statt 70 Tage in sogenannten Kastenständen gehalten werden dürfen. Diese schränkten die Bewegungsfreiheit der Tiere stark ein und könnten zu Schmerzen und Schäden führen, heißt es in der Vorlage.