Der Bundesrat kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen.

In der Länderkammer soll abschließend über die Aufstockung der sogenannten Kinder-Krankentage beraten werden. Diese sollen von Müttern und Vätern in diesem Jahr auch dann eingesetzt werden können, wenn sie ihre Kinder wegen coronabedingter Einschränkungen an Schulen und Kitas selbst betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten gehen können. Die Anzahl der möglichen Kinder-Krankentage wird dafür von 10 auf 20 pro Elternteil verdoppelt. Für Alleinerziehende ist eine Erhöhung von 20 auf 40 vorgesehen. Erforderlich ist hierfür ein Beleg der betroffenen Betreuungseinrichtung. Die Regelung soll rückwirkend zum 5. Januar in Kraft treten.



Gesetzliche Krankenkassen zahlen die Lohnersatzleistung üblicherweise, wenn Eltern wegen der Pflege eines erkrankten Kindes unter 12 Jahren nicht zur Arbeit gehen können. Die Höhe beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 18.01.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 05.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 9.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 13.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.