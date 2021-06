Der Bundesrechnungshof übt offenbar scharfe Kritik an einer Reihe von Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie.

Das meldet die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf einen Bericht der Rechnungsprüfer. Demnach fordern diese, bei künftigen Maßnahmen zu Lasten der Steuerzahler stärker auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Mittelverwendung zu achten. Unter anderen werde auf die bekannte Kritik an der Ausgabe von Corona-Masken verwiesen. Die Erstattung in Höhe von sechs Euro pro Schutzmaske habe zu einer - Zitat - "deutlichen Überkompensation zu Gunsten der Apotheken geführt. Gleiches gelte für den ab Februar auf 3,90 Euro pro Maske abgesenkten Erstattungsbetrag. Zudem kritisiere der Bundesrechnungshof das System der Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser, heißt es weiter. Auch dieses habe unerwünschte Mitnahmeeffekte eröffnet.

