Die Bundesregierung hat abermals an die Menschen in Deutschland appelliert, sich wegen der Corona-Krise nicht in Gruppen zu treffen.

Andernfalls werde man zu weiteren Mitteln greifen, wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mit Blick auf mögliche weitere Beschränkungen deutlich machte. Zugleich dankte er den vielen Menschen, die sich an die geltenden Regelungen

hielten - dies sei die Mehrzahl.



Seibert betonte, die Bundeskanzlerin werde am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz eine schonungslose Analyse vornehmen. Es gehe um die Frage, wie sehr es gelungen sei, das öffentliche Leben herunterzufahren, um die weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

"Der Samstag ist entscheidend"

Kanzleramtschef Braun sagte dem Magazin "Der Spiegel", das Verhalten der Bürger am Wochenende werde entscheidend sein. Würden sich die Menschen weiter wie bisher abseits der Kernfamilie verabreden, könnten in den Bundesländern weitergehende Maßnahmen beschlossen werden.



Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte im ARD-Fernsehen, nach seiner Ansicht müssten Maßnahmen wie eine Ausgangssperre bundesweit durchgesetzt werden. Deutschland mit seiner föderalen Struktur wäre nicht gut beraten, in dieser Frage einen Flickenteppich zuzulassen.



Zurückhaltend äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Eine Ausgangssperre sei kein Allheilmittel und löse nicht jedes Problem, sagte er dem RBB. Er appelliere immer noch an die Vernunft jedes Einzelnen, zur Eindämmung des Coronavirus beizutragen.

Ausgangsbeschränlungen in Freiburg

Als erste Großstadt in Deutschland verhängte Freiburg allgemeine Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Sie treten morgen in Kraft. Bürger dürfen dann ihre Wohnungen nur bei dringenden Angelegenheiten verlassen, etwa für Arztbesuche, für Fahrten zur Arbeit und für Lebensmitteleinkäufe. Sie dürfen sich zudem nur noch alleine, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt im Freien aufhalten. Von allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. Sportliche Betätigung im Freien ist weiterhin erlaubt, sofern diese alleine oder mit Mitgliedern der Familie ausgeübt wird.

