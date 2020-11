Die Bundesregierung hat für Soldaten und Bundesbeamte eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von bis zu 600 Euro bewilligt.

Die Beamten und Wehrsoldempfänger seien ebenso wie die Tarifbeschäftigten durch die Coronavirus-Pandemie einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt gewesen, hieß es zur Begründung im Kabinett. Das Geld solle noch vor Ende dieses Jahres überwiesen werden. Untere Einkommensgruppen im öffentlichen Dienst hatten zuletzt im Zuge der Tarifverhandlungen eine Sonderzahlung von 600 Euro erhalten.



Das Kabinett brachte zudem einen Gesetzentwurf zum Schutz von Mietern in angespannten Wohnungsmärkten auf den Weg. Demnach soll künftig die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert werden. So will man die Verdrängung der Mieter aus ihren Wohnungen verhindern. Die neuen Regelungen sollen zunächst bis Ende 2025 gelten. Der Bundestag muss hier noch zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.