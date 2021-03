Die Bundesregierung will sich angesichts der unsicheren Infektionslage derzeit nicht festlegen, ob und wie in der Osterzeit Reisen ins In- und Ausland möglich sind. Regierungssprecher Seibert verwies auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Politik, die für den 22. März vorgesehen sind. In diesem Rahmen werde man auch über die Osterferien sprechen.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, mahnte im ARD-Fernsehen die Bürgerinnen und Bürger weiterhin zur Vorsicht, um dann - Zitat - nach dem 22. März in den Urlaub gehen zu können. Der CDU-Politiker betonte, die Gastronomie und die Tourismusbranche seien vorbereitet und die neue Teststrategie eine gute Grundlage für Öffnungen in diesen Bereichen.



Eine für heute anberaumte Gesprächsrunde der Bundesregierung mit Vertretern der Wirtschaft und der Gewerkschaften zum Thema Corona-Schnelltests in Betrieben ist abgesagt worden. Es seien noch weitere Vorarbeiten nötig, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.