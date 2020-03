Für den Kampf gegen das Coronavirus sind über den Bund inzwischen 20 Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken beschafft worden.

Sie seien an die Länder und Kassenärztliche Vereinigungen ausgeliefert worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Die Beschaffung von Schutzausrüstung laufe weiter. Auch Unternehmen anderer Branchen hätten mittlerweile umgestellt und produzierten Masken, darunter etwa in der Textilindustrie.



Eine Pflicht zum Tragen von Mundschutzmasken in der Öffentlichkeit gibt es weiter nicht. Dies sei eine freiwillige Entscheidung, sagte ein Regierungssprecher. In Österreich gilt ab Mittwoch eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe in Supermärkten.