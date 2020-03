Die Bundesregierung hat Hilfen für die deutschen Unternehmen wegen des Coronavirus angekündigt.

Finanzminister Scholz erklärte in Berlin, es werde Steuererleichterungen in Milliardenhöhe für Firmen geben. Zudem sagte der SPD-Politiker unbegrenzte Kreditprogramme zu. Scholz betonte, die Bundesregierung werde alles tun, um die Krise abzufedern. Man werde dazu jedes Mittel nutzen, das zur Verfügung stehe. Wirtschaftsminister Altmaier sagte, die Hilfszusagen würden für alle Unternehmen gelten, vom Klein- bis zum Großbetrieb.



Zuvor hatte der Bundestag befristete Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gebilligt. Das Parlament entschied im Schnellverfahren über die Maßnahme, um in der Corona-Krise Härten für die Firmen abzufedern. Erforderlich ist noch die Zustimmung des Bundesrates. Der Zugang zur Kurzarbeit und damit des Schutzes der Arbeitsplätze solle einfacher funktionieren, sagte Scholz im Parlament. Betriebe sollen bereits dann Kurzarbeitergeld beantragen können, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Bisher muss es ein Drittel sein. Mit dem Kurzarbeitergeld können Einkommensausfälle teilweise ausgeglichen werden.