Die Bundesregierung plant zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie in diesem Jahr eine Neuverschuldung von insgesamt 150 Milliarden Euro.

Das erfuhr der Deutschlandfunk am Abend aus Koalitionskreisen. Zu diesem Zweck wolle man einen Nachtragshaushalt verabschieden und die Notfallregelung bei der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse in Anspruch nehmen, hieß es. Damit sollen die Hilfsprogramme für die Wirtschaft und die zu erwartenden Steuermindereinnahmen aufgefangen werden. Zuvor war noch von 100 Milliarden Euro die Rede gewesen.



Der Bundestag will in der kommenden Woche bereits umfassende Hilfen zum Schutz von Unternehmen und Beschäftigen beschließen. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland meldete, dass das Kabinett die deutschen Krankenhäuser unterstützen wolle. Geplant seien zunächst drei Milliarden Euro, hieß es.



Die EU-Kommission will die Regeln für Haushaltsdefizite der Mitgliedsstaaten wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres aussetzen. Nationale Regierungen könnten dann der Wirtschaft in ihren Ländern unbegrenzt Geld zur Verfügung stellen und müssten nicht mehr den Stabilitätspakt beachten, wonach eine Neuverschuldung von mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleitung verboten ist.