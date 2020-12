Die Bundesregierung plant eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie.

Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Angaben eines Regierungssprechers. Er wird mit den Worten zitiert: "Auch der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, ein Zeichen zu setzen, dass die Verstorbenen nicht vergessen sind und das Leid der Betroffenen gewürdigt wird." Wegen der derzeitigen Pandemielage sei aber noch nicht mit einer konkreten Planung begonnen worden.



Sowohl Bundespräsident Steinmeier als auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hatten in den vergangenen Wochen ein Gedenken an die an Covid-19 Gestorbenen ins Gespräch gebracht.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.