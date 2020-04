Die große Koalition rechnet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr offenbar mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit Gründung der Bundesrepublik.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, geht die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2020 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen wird. Im kommenden Jahr solle es dann wieder bergauf gehen. Die Verluste könnten aber nicht komplett aufgeholt werden, heißt es weiter. - Der Einbruch der deutschen Wirtschaft ist die direkte Folge der strikten Corona-Schutzmaßnahmen in In- und Ausland. Trotz eines riesigen Rettungspakets werden größere Pleitewellen und drei Millionen Arbeitslose erwartet. Auch die Steuereinnahmen dürften deutlich zurückgehen.